Калининградского журналиста Игоря Рудникова суд в петербурге сегодня должен освободить из зала суда

Его обвиняли в вымогательстве взятки у генерала Следственного комитета, но дело переквалифицировали. Сейчас судья продолжает зачитывать приговор.

Московский районный суд переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова со статьи вымогательство на самоуправство. соответствующие документы появились в распоряжении издания Медиазона. Соответственно теперь Рудникова должны будут освободить, так как новая статья не предусматривает лишения свободы. Причины переквалификации судья пока не назвал, он сейчас продолжает читать приговор. следствие напомню просило для Рудникова наказание в виде 10 лет тюрьмы. Главного редактора издания новые колеса обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы СК по калининградкой области Виктора Леденева. за эти деньги журналист якобы обещал перестать писать про генерала. До этого Рудников опубликовал две статьи о шикарном особняке следователя, отдельно он отмечал, что доходы Леденева не позволяли ему содержать такое жилище. После этого главреда и обвинили в вымогательстве, сам он свою вину не признал. последние 1, 5 года он провел в сизо. Стоит отметить что по делу проходил и бывший заместитель полпреда в СЗФО Александр Дацышин. якобы он был посредником в переговорах о передаче денег

В Калининграде неоднократно проходили митинги в поддержку Рудникова.

Игоря Рудникова содержали в СИЗО Лефортово. Перевод в особый изолятор журналиста сам по себе вызывает множество вопросов, — сказал в интервью «Эху» член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева

Ева Меркачева напомнила что ранее на Игоря Рудикова было совершено покушение и заказчики преступления до сих пор не найдены