Голкипер Локомотива Маринато Гильерме получил приз журнала Огонек имени Льва Яшина
Голкипер Локомотива Маринато Гильерме получил приз журнала Огонек имени Льва Яшина, который традиционно вручается лучшему вратарю сезона.
Гильерме первый натурализованный игрок, который стал обладателем награды, впервые врученной в 1960 году самому Льву Яшину. Успех бразильца предопределило мнение редакции. Сотрудники отдали предпочтение именно ему. Читательское голосование вывело на первое место Игоря Акинфеева – самого титулованного российского вратаря. Он получал этот приз 10 раз. Эксперты тоже предпочли голкипера ЦСКА, поставив Гильерме на второе место. Болельщики же посчитали его и вовсе третьим. Любопытно, что в списке появились молодые российские голкиперы. Так спартаковец Александр Максименко оказался вторым по версии читателей и третьим по мнению редакции, а его коллега из Краснодара Матвей Сафонов занял второе место у журналистов Огонька и третье – у экспертов.
Маринато Гильерме получил российское гражданство в 2015 году. В этом сезоне он стал основным вратарем сборной России.