Голкипер Локомотива Маринато Гильерме получил приз журнала Огонек имени Льва Яшина, который традиционно вручается лучшему вратарю сезона.

Гильерме первый натурализованный игрок, который стал обладателем награды, впервые врученной в 1960 году самому Льву Яшину. Успех бразильца предопределило мнение редакции. Сотрудники отдали предпочтение именно ему. Читательское голосование вывело на первое место Игоря Акинфеева – самого титулованного российского вратаря. Он получал этот приз 10 раз. Эксперты тоже предпочли голкипера ЦСКА, поставив Гильерме на второе место. Болельщики же посчитали его и вовсе третьим. Любопытно, что в списке появились молодые российские голкиперы. Так спартаковец Александр Максименко оказался вторым по версии читателей и третьим по мнению редакции, а его коллега из Краснодара Матвей Сафонов занял второе место у журналистов Огонька и третье – у экспертов.

Маринато Гильерме получил российское гражданство в 2015 году. В этом сезоне он стал основным вратарем сборной России.