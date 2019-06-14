Бывший замглавы КГБ Филипп Бобков скончался сегодня

Ему было 93 года.

Бывший член ЦК КПСС генерал армии Филипп Бобков, почти 15 лет возглавлял 5-е управление КГБ СССР – оно занималось идеологической контрразведкой, в частности выявлением планов западных спецслужб, срывом «идеологических диверсий противника», противодействием «антисоветским» элементам и диссидентам, созданием осведомительных сетей в кругах интеллигенции, профилактикой и предотвращением массовых беспорядков. Бобков также занимался урегулированием межнациональных конфликтов – в Грузии, Азербайджане, Узбекистане — расследованием первых террористических атак в СССР. В 1983 году его назначили заместителем председателя КГБ, а через три года – первым зампредседателя. В органах госбезопасности он проработал 45 лет. Как стало известно «Эху», Филипп Бобков скончался сегодня утром в реанимации московской больницы.

О дате и месте похорон будет сообщено позже.