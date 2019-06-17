В Киргизии парламентская комиссия нашла основания для возбуждения уголовных дел против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его подозревают в создании организованной преступной группировки и в репрессиях в отношении противников его режима, — передает Интерфакс.

Депутаты отметили, что Атамбаев лично принимал участие в реализации крупномасштабных проектов, включая модернизацию ТЭЦ Бишкека, по которой было возбуждено дело о коррупции