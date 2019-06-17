Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил больше не шутить про «город бесов»

Так глава региона отреагировал на появление таблички с этой надписью на въезде в Екатеринбург. В своем Инстаграме Куйвашев написал, что это «креативные горожане шутят», отзываясь на реплики с федеральных радиостанций.

Ранее телерадиоведущий Владимир Соловьев назвал «бесами» протестующих против строительства храма на месте сквера.

Губернатор попросил горожан направить творческую энергию на благо городу. По его словам, конфликт уже позади. Накануне местная епархия РПЦ объявила, что отказывается от планов построить храм в сквере у Драмтеатра.