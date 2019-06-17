Бывший посол России в Белоруссии назначен замглавы Минэкономиразвития

Распоряжение о новом назначении Михаила Бабича подписал Дмитрий Медведев. Оно опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.

РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщает, что в Минэкономразвития Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ. Возможно, он так же займется вопросами Союзного государства России и Белоруссии.

Бабич возглавлял российскую дипломатическую миссию с 24 августа 2018 года. Его карьера на посту посла в Белоруссии закончилась в апреле 2019 года, его место занял сенатор от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев.