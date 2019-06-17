Газон стадиона Открытие – домашней арены московского Спартака пострадал во время концерта группы Ленинград

В клубе придерживаются другой версии.

Для болельщиков клуба, которые находятся в конфронтации с руководством, этот факт стал лишним поводом для нелицеприятных высказываний в социальных сетях. Фронтмен Ленинграда Сергей Шнуров ярый фанат питерского Зенита и Спартак в своих высказываниях не жаловал. Фанаты красно-белых вообще были против концерта, а тут еще и испорченный газон. Коммерческому директору клуба Александру Атаманенко пришлось оправдываться на официальном сайте Спартака. По его словам, газон все равно собирались менять по окончании сезона. После пятилетней эксплуатации он нуждался в реновации, которая сейчас и происходит. До начала нового сезона запланированы и концерты и агрономам приходится готовится и к ним, и к предстоящим матчам.

Первый матч нового сезона Спартак сыграет 14 июля против клуба Сочи.