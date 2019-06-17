Генпрокуратура нашла несколько десятков ошибок Минпросвещения при отборе учебников для нового федерального перечня

Ранее претензии к министерству высказывали издательства, выпускающие учебную литературу.

Федеральный перечень учебников — это список изданий, рекомендованных для использования в государственных школах. Полгода назад он был сформирован заново – из перечня исключили пособия с фактическими ошибками и устаревшими данными. Однако выяснилось, что в итоге список сократился на треть. В Генпрокуратуре считают, что Минпросвещения нарушило свои собственные решения, признав действовавший ранее перечень недействительным и отправив на экспертизу сразу все 1400 учебников. При этом процедура предполагает, что министерство может менять лишь отдельные наименования. В итоге генпрокуратура обнаружила в новом списке более 50 фактических и технических ошибок. Об этом говорится в письме, направленном ведомством министру Ольге Васильевой, пишет газета РБК. Отмечу, что из сильно сокращенного перечня пропало много учебников издательств «Астрель», «Вентана-Граф» и«Дрофа». Они считают, что новый список ограничивает конкуренцию на рынке, и добиваются отмены перечня в арбитражном суде.

Как отмечает РБК, в Минпросвещения сообщили, что уже разработали новый порядок формирования перечня, и нем все поступившие замечания.