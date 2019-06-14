Оглашение приговора главному редактору газеты «Новые колёса» Игорю Рудникову должно начаться эти минуты в суде Петербурга. Журналиста обвиняют в вымогательстве у главы Управления СК по Калининградской области. «Новые колёса» писали раньше, что генерал СК живёт в большом особняке.

На прениях в суде так и не был доказан способ совершения преступления. сказал «Эху» адвокат Рудникова Тумас Мицакян.

Прокурор запросил для Игоря Рудникова 10 лет лишения свободы.