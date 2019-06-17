Российский спринтер Сергей Шубенков выиграл этап Бриллиантовой Лиги в Рабате, несмотря на падение

Шубенков пересек финишный створ в полете. На последних метрах его коронной дистанции 110 метров с барьерами главный конкурент Сергея Омар Маклеод из Ямайки задел его и оба спортсмена упали за линию финиша. Шубенков ничуть не обиделся на соперника, со смехом демонстрируя ему свое ободранное плечо. Шубенкову удалость улучшить время Маклеода. Быстрее в сезоне еще никто не бежал. Для Сергея это была вторая победа в сезоне на этапах Бриллиантовой Лиги. Маклеод скорей всего будет его основным конкурентом на предстоящем чемпионате мира в Дохе. Все допущенные до стартов россияне оказались в призах. Анжелика Сидорова показала второй результат в прыжках с шестом, а Илья Иванюк стал третьим в прыжках в высоту, показа одинаковый результат с победителем – Богданом Бондаренко из Украины.

Женские прыжки в высоту не были в программе этапа Бриллиантовой Лиги в Рабате. Мария Ласицкене выступила на турнире в Польше и выиграла его с лучшим результатом сезона в мире 2 метра и 2 сантиметра.