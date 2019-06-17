Газета New York Times ответила на обвинения со стороны Дональда Трампа в измене

Президенту не понравилась статья про американские кибератаки на российские энергосети.

Свой материал журналисты построили на анонимных комментариях действующих и бывших сотрудников Белого дома. С их слов, американские спецслужбы с разрешения администрации президента и Конгресса активизировали попытки атаковать компьютерные сети, отвечающие за энергообеспечение России. Обе страны давно держат сети друг друга под прицелом и периодически прощупывают их на предмет уязвимости. Но теперь США буквально перешли в наступление, разместив вредоносный код.

Трамп опроверг эти утверждения. Это почти что акт измены со стороны некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в материале, написал он у себя в Твиттере.

NYT назвала подобные обвинения опасными. Там заявили, что статья была отправлена правительству до публикации.

Официальной реакции Москвы на эту публикацию пока не было.