Суд в Петербурге сегодня вынесет приговор главреду калиниградской газеты «Новые колёса»

Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве у генерала СК. Прокурор попросил приговорить журналиста к 10 годам тюрьмы.

По версии обвинения, журналист, который в то время был ещё и депутатом Калининградской областной думы, осенью 2017 года вымогал у главы регионального управления СК Виктора Леденёва 50 тысяч долларов под угрозой распространения позорящих его сведений. До этого газета «Новые колёса» писала о дорогом особняке, где жил Леденёв. Издание также связывало неэффективность расследования покушения на своего главреда с коррупционными интересами генерала СК. После ареста Рудникова суд закрыл «Новые колёса» по иску Роскомнадзора.