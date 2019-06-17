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10:30, 17 июня 2019

Демонстранты в Гонконге разблокировали движение транспорта в центре города

Накануне глава местного правительства Керри Лам извинилась перед жителями автономии за внутриполитический кризис.
В воскресенье в Гонконге прошла крупнейшая в его истории массовая акция протеста, которая собрала, по оценкам организаторов, почти 2 миллиона человек, при том, что население города – 7,5 миллионов. В полиции говорят, что было около 340 тысяч. Причиной протестов стал законопроект о выдаче подозреваемых в материковый Китай. Власти отложили его рассмотрение на неопределённый срок.



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