Демонстранты в Гонконге разблокировали движение транспорта в центре города

Накануне глава местного правительства Керри Лам извинилась перед жителями автономии за внутриполитический кризис.

В воскресенье в Гонконге прошла крупнейшая в его истории массовая акция протеста, которая собрала, по оценкам организаторов, почти 2 миллиона человек, при том, что население города – 7,5 миллионов. В полиции говорят, что было около 340 тысяч. Причиной протестов стал законопроект о выдаче подозреваемых в материковый Китай. Власти отложили его рассмотрение на неопределённый срок.