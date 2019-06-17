Минэнерго не располагает информацией о возможных кибератаках на объекты энергетики в России

Российские энергокомпании самостоятельно защищают свои информационные ресурсы и о действиях хакеров не сообщали, сказали Интерфаксу в ведомстве. Там отметили, что большинство критически важных объектов подключены к государственной системе защиты.

На днях американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что спецслужбы США усилили кибератаки на энергосистемы России. Президент Дональд Трамп назвал это ложью и обвинил издание в предательстве. Журналисты заявили, что перед публикацией материал был представлен в правительство.