Студентку педуниверситета в Новосибирске, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из ВУЗа

По словам девушки, это связано с несданным экзаменом.

Студентка объяснила неудачу на экзамене депрессией, случившейся из-за изнасилования со стороны преподавателя. В интервью новосибирскому интернет-изданию NGS она сказала, что принесла соответствующую справку в деканат, но ее даже не стали рассматривать. При этом девушка уверяет, что раньше проблем с учебой у нее не было. По ее мнению, в Новосибирском педагогическом госуниверситете делают вид, что ничего не произошло. В самом ВУЗе это пока не комментируют. В конце апреля студентка сообщила, что один из преподавателей изнасиловал ее два года назад, однако тогда она побоялась обратиться в полицию. Девушка утверждает, что нашла более 30 переписок с другими студентками, которым преподаватель писал сообщения сексуального характера. Эти диалоги, по ее словам, происходили на протяжении 5-6 лет.

Следственный комитет ранее начал проверку после заявления студентки об изнасиловании со стороны преподавателя, однако затем отказал в возбуждении уголовного дела..