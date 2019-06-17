Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры
Это должен сделать Совет Безопасности ООН, иначе, зачем он нужен, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Он отметил, что допустить военного разрешения конфликта между Ираном и Саудовской Аравией нельзя, поскольку это обернётся глобальной катастрофой, передаёт ТАСС.
Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе. Которая произошла в четверг. США, Великобритания и Саудовская Аравия обвинили в этом Иран.