Журналисты и эксперты из Екатеринбурга сообщили о новых попытках взломать их «Телеграм» каналы

Неизвестные пытались получить доступ к аккаунтам учредителя Znak.com Аксаны Пановой, директора сети городских порталов «Херст Шкулёв Диджитал» Рината Низамова и политолога Фёдора Крашенинникова. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева. Это вторая волна атак на журналистов Екатеринбурга через «Телеграм». Издание отмечает, что попытки взломов могут быть связаны с протестами против строительства храма на месте сквера.

Накануне местная епархия РПЦ объявила об отказе от планов построить храм в сквере у драмтеатра.