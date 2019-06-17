Во Флоренции сегодня пройдет прощание с режиссером Франко Дзеффирелли

Классик мирового кинематографа и театральной сцены будет похоронен в своем родном городе, после траурной церемонии в Зале пятисот Палаццо Веккьо.

На прощание может прийти любой желающий. Мэр Флоренции Дарио Нарделла сказал – теперь поклониться Дзеффирелли может любой ценитель красоты и его многогранного творчества. Итальянский постановщик и сценограф умер в субботу, у себя дома, в Риме. Ему было 96 лет. Как сообщила газета La Repubblica, Дзеффирелли похоронят на кладбище Порте-Санте, в городе, где он родился. Его театральные постановки и экранизации многих литературных шедевров еще при жизни были названы эталонными. Режиссер осуществил несколько успешных киноадаптаций пьес Шекспира. Одной из них стал «Гамлет» с Мелом Гибсоном в главной роли. До этого — фильмы «Укрощение строптивой», и — конечно — «Ромео и Джульетта» с Элизабет Тейлор. Франко Дзеффирелли дважды номинировался на кинопремию «Оскар», был обладателем премии Британской академии кино и телеискусств BAFTA, а также многочисленным лауреатом национальной премии Давида ди Донателло. В кино художник пришел как ассистент великого Лукино Висконти. Начиная с 50-х годов он выпустил театральные и оперные постановки на сценах Лондона, Милана, Нью-Йорка.

Памяти итальянского режиссера Франко Дзеффирелли один из своих ближайших знаковых оперных спектаклей посвятит Государственный академический Большой театр России.