В Мещанском суде Москвы сегодня возобновятся слушания по делу «Седьмой студии»

Ожидается, что будут представлены результаты новой комплексной экспертизы. Гендиректор Большого театра Владимир Урин ранее сказал в эфире РБК, что надеется на благополучный исход.

Владимир Урин напомнил, что балет «Нуриев» Кирилла Серебренникова, поставленный в Большом театре, получил «Золотую маску». Это заслуженная награда, и хорошо, что режиссёр смог получить её лично, сказал Урин.

В апреле Кирилл Серебренников был освобождён из-под домашнего ареста.