На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»

Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра.

Табличка «Город бесов» была замечена на дороге, ведущей в Екатеринбург из аэропорта – об этом пишет местное интернет-издание E1.ru. Она выполнена в том же официальном стиле, что и другие указатели на дорогах. При этом кто является автором надписи, пока что неизвестно. Предположительно, как отмечают местные издания, указатель «Город бесов» появился ночью. Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев ранее в своих эфирах высказывал мнение, что из-за протестов против строительства храма Екатеринбург «проявил себя бесами снова». Также он говорил, что наследники тех, кто расстрелял царя Николая II и его семью, «устраивают и сейчас свой шабаш». Стихийные выступления против строительства храма в сквере Екатеринбурга начались в середине мая. Накануне же РПЦ сообщила об отказе от своих планов. При этом там выразили мнение, что активисты протестуют не против храма, а против Бога.

Весной 2016 года на въезде в Екатеринбург активисты переименовали надписи на табличках: там было написано «Грязьбург». Так их авторы хотели привлечь внимание к тому, что каждую весну в городе текут реки грязи.