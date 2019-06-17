Неизвестный открыл стрельбу на выпускном вечере в Филадельфии
Как передаёт телеканал NBC, убит один человек, ещё семь ранены, в том числе, четыре подростка. Полиция американского штата Пенсильвания разыскивает подозреваемого.
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Как передаёт телеканал NBC, убит один человек, ещё семь ранены, в том числе, четыре подростка. Полиция американского штата Пенсильвания разыскивает подозреваемого.
Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…
Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…