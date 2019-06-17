«Роскосмос», по некоторым данным, засекретил данные о гражданской спутниковой группировке

Как утверждается, соответствующий приказ был издан еще в начале марта, но до сих пор доводится до структур ракетно-космической отрасли.

Всю информацию о состоянии гражданских спутников глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин своим приказом теперь относит к категории «ДСП» — для служебного пользования, говорят источники агентства РИА Новости. По словам одного из них, распоряжение касается данных технического характера. В частности, как отмечается, прессе нельзя сообщать несогласованную с «Роскосмосом» информацию о проведенных пусках или исправности космических аппаратов. Кроме того, один из источников добавил, что распространять эти данные, согласно приказу, нельзя через беспроводные технологии, факсы, электронную почту, мобильную и телефонную связь, а также социальные сети. Какие санкции могут ждать тех, кто нарушит это распоряжение, не уточняется. К ведению «Роскосмоса» относятся только космические аппараты двойного и гражданского назначения. По данным госкорпорации, таковых сейчас в составе орбитальной группировки – чуть более 90.

В «Роскосмосе» пока не подтвердили и не опровергли наличие приказа о засекречивании данных, касающихся гражданской спутниковой группировки.