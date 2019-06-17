Международный авиакосмический салон открывается сегодня во французском Ле-Бурже

Российская экспозиция, как и в прошлый раз, два года назад, будет представлена только гражданской техникой. Военные привезут лишь макеты и рекламные материалы. Рособоронэкспорт ограничился лишь отдельным шале для переговоров. Ранее министр промышленности Денис Мантуров говорил в интервью агентству «Интерфакс», что для России авиасалон во Франции потерял актуальность. Другая крупнейшая выставка, в британском Фарнборо, год назад прошла вообще без российских участников.