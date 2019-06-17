Болтон провел встречу с сестрой арестованного в России Пола Уилана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что в пятницу провел встречу с Элизабет Уилан — сестрой Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже.

«В пятницу была продуктивная встреча с Элизабет Уилан по поводу того, как поддержать ее брата Пола, находящегося в заключении в России. Россия не предоставила каких-либо доказательств правонарушений (Пола Уилана — ИФ)», — написано на странице Болтона в Twitter.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.