Росздравнадзор обнаружил нарушения в системе льготного обеспечения лекарствами в регионах

Это и задержки с выдачей препаратов, и отказы даже при наличии медицинских показаний. Кроме того, региональные органы управления здравоохранением не следили за тем, какое количество лекарственных средств требуется, сказали в пресс-службе ведомства. Кое-где почти половина рецептов остаются необеспеченными. Больше всего жалоб поступили из Краснодарского края и Саратовской области. В начале месяца из многих регионов поступали сообщения о том, что больные сахарным диабетом не могут вовремя получить бесплатный инсулин.