Публикации о заинтересованности в победе правых партий Москва считает абсурдными. В чем она действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства выстраивают отношения с внешними партнерами на основе собственных национальных приоритетов, подчеркнули в российском Совете безопасности. Как сказал его представитель в интервью «Российской газете», в Москве считают ошибкой делить европейские партии на «пророссийские» и «антироссийские». В результате недавних выборов в Европарламент ведущие центристские партии впервые потеряли большинство.