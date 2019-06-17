Избирательный штаб Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге

В первую очередь речь идет о специалистах по изучению общественного мнения, утверждает американский телеканал NBC. Сведения, которые просочились еще весной в прессу, не предназначалась для публикации. Согласно им, президент США уступает по популярности в 11 американских штатах бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Он претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Сам Трамп настаивал, что эти результаты опросов ошибочны.