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07:03, 17 июня 2019

В Зеленограде прошел митинг против строительства мусороперерабатывающего комплекса и свалки в 10 км от города

На согласованную акцию против планов властей вышли почти 200 человек.

Достаточно большое количество жителей Зеленограда вышло с различными плакатами и транспарантами. Лозунги на них были самые разные, среди них – «Нет мусорному геноциду», «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег». Скандирования при этом были довольно редкими: одно из них – «Сказочный президент – помоги!». Некоторые же призывали построить мусорные комплексы на Рублевке или в Ново-Огареве. Главные опасения, которые высказывали активисты и жители Зеленограда – загрязнение воздуха и рост заболеваемости. Часть из них считает, что свалку необходимо сделать в месте, которое находится далеко от крупных населенных пунктов. Некоторые же вспоминали, что на том месте, где власти планируют построить комплекс, ранее уже находился незаконный мусорный полигон – и тогда, по их словам, люди массово жаловались на грязный воздух. Еще часть экологических активистов призывала развивать европейские технологии обработки мусора – например, его раздельный сбор. Свалки и закапывание отходов в землю они называют «прошлым веком».

Ряд экологических организаций ранее жаловался на то, что власти не допустили их на публичные слушания по проекту мусороперерабатывающего комплекса вблизи Зеленограда.



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