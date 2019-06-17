Суд в Петербурге сегодня огласит приговор главному редактору калининградской газеты

Его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы следственного комитета Ленинградской области.

Гособвинение просит приговорить главреда газеты «Новые колеса» к 10 годам тюрьмы. Оглашение приговора начнётся в московском районном суде Петербурга в полдень, по версии следствия Рудников в своём издании опубликовал 2 текста об особняке главы СК по Калининградской области Виктора Леденева. По мнению журналиста, доходов генерала не хватало на роскошное жильё. После этого включились следователи, они обвинили Руднева в том, что он вымогал у главы СК — 50 тысяч долларов за то, чтобы прекратить публиковать подобные статьи. При этом посредником в переговорах якобы был бывший заместитель полпреда в СЗФО Александр Дацышин. Он также проходит обвиняемым по делу. Журналист уже полтора года находится в СИЗО.

В Калининграде неоднократно проходили митинги в поддержку Рудникова.