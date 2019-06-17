Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита
Он проходит свидетелем по уголовному делу о наркотиках, в рамках которого его ранее задерживали. По словам его адвоката Сергея Бадамшина, в минувшую субботу Голунов дал показания в полиции.
Ранее Бадамшин обратил внимание, что несмотря на полное освобождение его подзащитного и снятия с него обвинений, само дело не закрыто.
Сейчас, по словам адвоката, фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет.