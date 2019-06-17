Отношения Евросоюза и России уже не будут прежними, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Сторонам придется искать новые подходы к сотрудничеству. Сейчас Россия и Запад живут в период напряженности, санкций и взаимных обвинений. С обеих сторон есть глубокое разочарование, считает немецкий политик. Тяжелым грузом, по его словам, остается конфликт на востоке Украины и вопрос Крыма. Евросоюз, считает Штайнмайер, должен и далее обращать внимание на ситуацию с гражданским обществом и свободой слова в России.