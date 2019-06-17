Соединенные штаты могут перебросить дополнительные силы в Персидский залив

Такой шаг в ответ на новую атаку у берегов Омана президент США Дональд Трамп и его помощники обсудят на этой неделе, передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Речь может идти об отправке в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей и боевых кораблей. На прошлой неделе на двух танкерах произошли взрывы и пожары. Вашингтон считает, что к этому причастен Иран. В Тегеране обвинения отвергают.