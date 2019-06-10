Актер Андрей Соколов планирует подать сегодня заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы

Актер Андрей Соколов планирует подать сегодня заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Он пойдет по 43-му округу, где также выдвигаются юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политсовета «Яблока», бывший глава московского отделения партии Сергей Митрохин. Между тем в этом округе собирается бороться за кресло депутата бывший нападающий сборной России футболист Дмитрий Булыкин.

Концентрация кандидатов в Мосгордуму по 43-му округу вызвана желанием московских властей размыть либеральный электорат. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Валерий Соловей.Ряд кандидатов, как заметил Валерий Соловей, не особо скрывает, что их выдвижение по 43-му округу инициировано властями