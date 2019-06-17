«Россети» предлагают повысить тарифы для прямых потребителей в четыре раза за три года

В правительстве, как пишет газета «КоммерсантЪ», соглашаются поднять тариф Федеральной сетевой компании на 50% в течение семи лет. Ранее кабинет министров разрешил возврат к т.н. «последней миле» в энергетике. При таком правиле крупная промышленность доплачивает за прочих потребителей. Более быстрый рост тарифа, как отмечает издание, приведет к росту платежей промышленности на 38 млрд. руб. Крупные потребители называют идею непоследовательной и отбрасывающей рынок в прошлое.