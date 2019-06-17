Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети получили первый заработок до 18 лет
Самостоятельный заработок, считают они, дает финансовую независимость, возможность помочь семье, заставляет уважать чужой труд. Согласно данным опроса ВЦИОМ, которые оказались в распоряжении агентства ТАСС, три четверти опрошенных сами начали работать в подростковом возрасте. Как правило, они получали первый настоящий заработок в 16 лет. Чаще всего первый опыт работы сограждане приобретали в колхозах и совхозах, на заводах и производствах, а также в сфере торговли.