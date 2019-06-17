Бывший президент Судана Омар аль-Башир впервые появился после своего свержения в апреле

Это произошло, когда его доставили в здание прокуратуры в Хартуме, где предъявили обвинение в коррупции. В материалах дела фигурируют «обогащение подозрительным путем и владение иностранной валютой», а также неофициальное получение подарков, передает турецкое агентство «Анадолу». Военный переворот в апреле произошел на фоне акций протеста, которые вспыхнули в конце прошлого года. Омар аль-Башир правил Суданом три десятка лет.