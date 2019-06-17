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04:03, 17 июня 2019

Росздравнадзор обнаружил нарушения в системе льготного обеспечения лекарствами в регионах

Это и задержки с выдачей препаратов, и отказы даже при наличии медицинских показаний. Кроме того, региональные органы управления здравоохранением не следили за тем, какое количество лекарственных средств требуется, сказали в пресс-службе ведомства. Кое-где почти половина рецептов остаются необеспеченными. Больше всего жалоб поступили из Краснодарского края и Саратовской области. В начале месяца из многих регионов поступали сообщения о том, что больные сахарным диабетом не могут вовремя получить бесплатный инсулин.



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