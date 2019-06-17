Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке

Распоряжение главы компании Дмитрия Рогозина относит к категории «Для служебного пользования» информацию технического характера, включая пуски и состояние орбитальной группировки, рассказали агентству РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли. По их данным, приказ датирован 4 марта, но до сих пор доводится до структурных подразделений. Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения. Военной группировкой управляют Воздушно-космические силы России.