Великобритания и Россия изучают возможности для встречи лидеров двух стран

Переговоры британского премьер-министра Терезы Мэй и российского президента Владимира Путина могут пройти на саммите G20 в Осаке в конце этого месяца. Встреча должна послужить налаживанию отношений между Москвой и Лондоном, пишет британская газета The Guardian. Саммит «двадцатки» станет для Мэй последним мероприятием в качестве премьер-министра. И переговоры с Путиным могут стать первыми на таком уровне после покушения в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь, уточняет издание.