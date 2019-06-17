Венесуэла и России заключили оборонный контракт на 209 млн. долларов, утверждают в Вашингтоне

Таким образом венесуэльский президент Николас Мадуро купил дальнейшую поддержку Москвы, считает советник по национальной безопасности американского президента Джон Болтон. Откуда у него такая информация, чиновник не сказал. Ни российская сторона, ни венесуэльская ранее официально об оборонном контракте не сообщали. В посольстве России в Каракасе утверждения Болтона назвали выдумкой, передает агентство РИА Новости.