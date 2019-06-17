Греция пригрозила Турции санкциями со стороны Евросоюза

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас потребовал от Анкары остановить работы по подготовке к бурению в исключительной экономической зоне Кипра. В том районе ранее были обнаружены большие месторождения природного газа. Турция отправила туда судно «Фатих». Власти греческой части Кипра выдали ордер на арест корабля и экипажа. Турецкая сторона пригрозила, что будет отстаивать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением армии.