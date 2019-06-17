США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и военный

Однако Вашингтон не хочет войны с Тегераном, уверяет американский госсекретарь Майкл Помпео. В интервью телеканалу CBS глава внешнеполитического ведомства сказал, что президента Дональда Трампа несколько раз информировали о подготовленных вариантах действий, которые необходимо предпринять, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие. Помпео также дал понять, что Белый дом не будет запрашивать у Конгресса разрешение на возможные военные действия против Ирана.