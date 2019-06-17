Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита

Он проходит как свидетель по уголовному делу, в рамках которого ранее был задержан как подозреваемый. Как сказал агентству «Интерфакс» адвокат Сергей Бадамшин, в субботу его подзащитный давал следствию показания по тем событиям, которые с ним произошли. В рамках этого дела фактически проводится проверка действий полиции. Ожидается, что далее материалы передадут в Следственный комитет. В минувший вторник с Голунова сняли обвинения в связи с его непричастностью. Журналист ранее рассказал, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.