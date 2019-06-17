Сбой в системе регистрации пассажиров произошел в Шереметьево

Он был кратковременным, и к вечеру воскресенья система работала штатно, заверили издание РБК в пресс-службе аэропорта. Ранее очевидцы рассказали об очередях на стойках регистрации. Сообщалось, что сотрудникам аэропорта приходилось оформлять пассажиров вручную. В прошлом месяце в Шереметьево возникли сбои с выдачей багажа. Людям порой приходилось до трех часов ждать свои вещи. В администрации аэропорта объясняли это изменениями в технологии процесса.