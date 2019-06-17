Глава администрации Гонконга Кэрри Лам извинилась перед участниками массовых протестов

Жители города больше недели выступают против планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых нарушителей в Китай. Они считают это покушением на автономию Гонконга. В городе не стихали многотысячные протестные акции. Происходили стычки с полицией. Лам пообещала искренне и безропотно принимать критику со стороны жителей города. Ранее правительство Гонконга объявило о том, что приостанавливает работу над документом об экстрадиции.