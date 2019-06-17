Масштабное отключение электричества произошло накануне в Аргентине и ряде районов Уругвая и Парагвая

Без света, по некоторым данным, остались около 50 млн. человек. Из-за ЧП остановились поезда, перестали работать светофоры. Власти предупреждали о возможных перебоях с подачей воды. Спустя несколько часов удалось восстановить энергоснабжение примерно половины потребителей. По словам аргентинского президента Маурисио Макри, причиной стал сбой в системе транспортировки" на северо-востоке страны. Власти рассматривают все версии, однако возможная кибератака не входит в число приоритетных.