Митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» прошел в Северодвинске Архангельской области

На него вышли, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч человек. Акция была согласована, собравшиеся потребовали отставки мэра Северодвинска и губернатора Архангельской области. В регионе уже несколько месяцев не прекращаются выступления против мусорного полигона, куда планируют свозить отходы из Москвы. Возле места строительства самого полигона разбит палаточный лагерь его противников. Полиция периодически задерживает активистов.