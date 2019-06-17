Мещанский суд Москвы должен вернуться сегодня к делу «Седьмой студии»

Двухмесячный перерыв был связан с необходимостью провести повторную комплексную экспертизу. Ее по собственной инициативе назначила судья Ирина Аккуратова. Результаты предыдущей экспертизы вызывали возражения у защиты. По делу о хищении крупной суммы бюджетных средств проходят режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший сотрудник Министерства культуры Софья Апфельбаум. Все они не признают вины, все находятся под подпиской о невыезде.