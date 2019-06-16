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23:58, 16 июня 2019

Во Франции открывается один из крупнейших в мире авиасалонов Ле-Бурже

Особое внимание будет привлечено к одному из авиационных гигантов – американской корпорации Boeing. Два года назад она в полтора раза обогнала своего конкурента – французский Airbus – по количеству заключенных контрактов на поставки лайнеров. В то же время это первый крупный авиасалон после катастроф двух лайнеров Boeing 737 MAX, которые в октябре прошлого и марте этого года произошли в Индонезии и Эфиопии. Компания представит лишь девять летательных аппаратов, из них коммерческих самолетов – только два. Впрочем, эксперты не исключают, что Boeing раскроет подробности нового семейства авиалайнеров. В свою очередь, Airbus привезет в Ле-Бурже около двух десятков летательных аппаратов, в том числе новейший A321LR с увеличенной дальностью. В салоне примет участие и Роскосмос. В составе объединенной экспозиции ведущих российских компаний отрасли – макеты ракет-носителей семейства «Союз», ряд космических аппаратов, а также модель участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры для будущих экспедиций.

Авиасалон Ле-Бурже продлится до 23 июня.



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