В Чемодановке главы региональной прокуратуры и СК проведут прием граждан по расследованию причин массовой драки

В Чемодановке Пензенской области главы региональной прокуратуры и СК проведут сегодня личный прием граждан по расследованию причин недавней массовой драки.

Глава следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет прием в администрации Чемодановского сельсовета по вопросам, связанным с расследованием уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в ходе конфликта, произошедшего между местными жителями. О национальной подоплеке противостояния власти по-прежнему предпочитают не говорить. Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что драка с представителями местной цыганской диаспоры произошла на бытовой почве. В ходе стихийного народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером в пятницу, стало очевидно, что в селе разгорелся настоящий межнациональный конфликт. Улаживать его приезжал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Помимо руководителя СК, прием будет организован и представителями надзорных и консультативных ведомств. Жители Чемодановки смогут пообщаться с областным прокурором Натальей Канцеровой, уполномоченными по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей в регионе.

По уголовному делу с гибелью человека задержаны 12 человек. Взят под стражу и тот, кто нанес смертельный удар в произошедшей в пятницу массовой драке.